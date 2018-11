Política Estado escalona salários para pagar dívida da saúde Pagamento dos salários dos servidores depois do dia 10 só ocorreu no início do terceiro mandato de Marconi Perillo (PSDB)

O governo do Estado anunciou ontem que pagará os salários de outubro dos servidores estaduais até 22 de novembro. O não pagamento integral da folha até o dia 10 do mês posterior ao trabalhado, como determina a lei, não ocorria desde janeiro de 2011, quando o então governador Marconi Perillo (PSDB) parcelou as remunerações para quitar a folha de dezembro do ano anterior...