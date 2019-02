Política Estado altera condições de venda da Celg D Governo muda leis e restringe período de compensação de dívidas da companhia para obrigações anteriores à federalização; Enel entende que decisão fere segurança jurídica

Em busca de maior arrecadação no processo de ajuste das contas, o governador Ronaldo Caiado (DEM) sancionou alterações em lei que criou o Fundo de Aporte à Celg Distribuição (Funac). Com a decisão, publicada ontem no Diário Oficial do Estado, proposta pelo governo e aprovada em sessão extraordinária na Assembleia, condições previstas no processo de privatização foram contraria...