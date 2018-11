Política 'Está tudo na paz do Senhor. Paulo Guedes é meu ídolo', diz Lorenzoni As especulações sobre divergências na equipe do presidente eleito aumentaram quando Guedes afirmou que Onyx era "um político falando de economia"

Com um fone no ouvido e um cronômetro na mão, o deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), futuro ministro da Casa Civil, saiu nesta quinta-feira às 7 horas em ponto de seu apartamento funcional, na Asa Norte de Brasília. Correu cinco quilômetros em apenas meia hora. No percurso, ficou atento a notícias sobre política, economia e o novo governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro (...