Política “Está na hora do senhor sentar na cadeira e começar a trabalhar”, diz Daniel Vilela para Caiado O deputado federal publicou vídeo em uma rede social criticando o governador de Goiás

O deputado federal Daniel Vilela (MDB) publicou um vídeo em seu perfil no Instagram criticando Ronaldo Caiado (DEM). No vídeo, Daniel questiona Caiado sobre declarações do governador em entrevistas. “Estava lendo o jornal agora mais cedo e fiquei estarrecido com declaração do governador Ronaldo Caiado dizendo que não foi eleito para ser gestor de massa falida. Uai, g...