'Essa mula realmente judiou de mim', diz Caiado após ser internado com embolia

O senador Ronaldo Caiado (DEM), divulgou na manhã desta segunda-feira (4), um vídeo onde fala um pouco mais sobre a embolia pulmonar após o acidente que sofreu no dia 13 de outubro, em sua fazenda, em Mara Rosa, quando caiu de uma mula que estava domando. "Essa mula realmente judiou de mim", afirmou Caiado.

O presidente do Democratas em Goiás ainda explicou que se submeteu a uma drenagem de um hematoma subdural na cabeça, que quebrou o ombro, teve uma fratura na costela e uma embolia pulmonar. Ele havia recebido alta do hospital após o procedimento, mas precisou retornar depois de sofrer a embolia pulmonar. O goiano ainda agradeceu o apoio de todos, diz que deve sair logo do Hospital Sírio Libanês e retornar ao trabalho.

"Espero que nos próximos dias já tenha alta hospitalar e quero neste momento agradecer a cada um de vocês, agardecer a Deus, aos senhores e senhoras que tanto me ajudaram, me apoiaram e me incluiram nas orações para que eu pudesse recuperar este momento e se Deus quiser, em um curto espaço de tempo estarei com vocês, voltando a nossa vida ativa no dia dia. De coração, meu muito obrigado".