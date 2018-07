Política Esquerdista é favorito no México Se confirmar vitória projetada por pesquisas, Andrés López Obrador romperá hegemonia do Partido Revolucionário

O resultado das eleições gerais no México, que reuniram mais de 89 milhões de eleitores, deve ser conhecido na manhã de hoje. Além do presidente, também serão escolhidos 128 senadores, 500 deputados, oito governadores e o prefeito da capital, Cidade do México. É a maior eleição da história do país.A votação para presidente no México ontem transcorreu de forma “pacífi...