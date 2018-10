Política Esquerda tem vitória única em Goiás Em somente uma disputa o candidato à Presidência contrário ao espectro conservador venceu nos dois turnos entre os goianos, com o ex-presidente Lula, no pleito de 2002

A única eleição majoritária nacional em que um candidato ligado à esquerda do espectro político venceu nos dois turnos em Goiás foi em 2002, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou seu primeiro mandato. À época, obteve 42% na primeira etapa e 57% na segunda. Em 2010, Dilma Rousseff (PT) ganhou no primeiro turno de José Serra com 42% ante 39% para o tucano, mas p...