Rosângela Wolff Moro, esposa do juiz federal Sergio Moro, comemorou a vitória de Jair Bolsonaro para a Presidência da República neste domingo (28). Em seu Instagram pessoal, Rosângela escreveu "Feliz", junto com uma imagem do Cristo Redentor ao lado do número 17, que representa a sigla do PSL, partido de Bolsonaro.

Em outra postagem, a advogada publicou uma imagem com a bandeira do Brasil, com a frase "Sob nova direção". Na legenda, Rosângela escreveu: "Muito disso se deve a coragem do grande brasileiro DR. SÉRGIO MORO!"

Nos últimos dias que antecederam a votação, Rosângela fez campanha nas redes sociais pelo “voto consciente”. Em publicação na última sexta-feira, afirmou "não ter medo da mudança". Sem citar o nome dos candidatos, a curitibana afirmou que seu único medo é que o Brasil continue "como está", segundo ela, "corrupto e sem esperança", conforme aponta O Globo.