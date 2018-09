Política Esfaqueador de Bolsonaro agiu sozinho e por motivação política, diz PF Um novo inquérito será aberto para que PF investigue os dados telefônicos e contatos mantidos por Adélio

A Polícia Federal finalizou nesta sexta-feira, 28, o primeiro inquérito que investigou o ataque de Adélio Bispo ao candidato ao Palácio do Planalto Jair Bolsonaro (PSL) e concluiu que ele atuou sozinho no dia do crime, motivado pelo "inconformismo político". Um novo inquérito será aberto para que PF investigue os dados telefônicos e contatos mantidos por Adélio....