Política Equipe de transição quer votar autonomia do BC este ano

O deputado federal Celso Maldaner (MDB-SC) afirmou ontem ao jornal O Estado de S. Paulo que a equipe de transição para o governo Bolsonaro vai se empenhar em aprovar, ainda este ano, o projeto de autonomia do Banco Central.Maldaner, que é relator da proposta na Câmara, esteve reunido na tarde de ontem, no CCBB, com o economista Abraham Weintraub, da equipe de transição,...