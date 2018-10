Política Entrevistas de Bolsonaro à Band e à Jovem Pan não ferem legislação, decide TSE Coligações do PT e PSOL recorreram para contestar a transmissão das entrevistas alegando que o presidenciável foi beneficiado com o espaço que as emissoras concederam ao parlamentar em suas programações

Por 6 a 1, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu na manhã desta quinta-feira (11) que as entrevistas do candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, à TV Bandeirantes e à rádio Jovem Pan não desrespeitaram a legislação eleitoral. Veja como foram os votos na sua cidade para presidente, governador, senador e deputados no 1º turno. As coligações de Fernando Haddad (PT) ...