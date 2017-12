Entrevista: “Que tenham juízo e façam uma composição”

Prestes a encerrar o primeiro ano do que promete ser o último mandato da sua vida, Iris Rezende (PMDB) fez, em entrevista ao POPULAR, balanço dos primeiros meses de gestão e prometeu acelerar o ritmo da Prefeitura de Goiânia em 2018. Ele também falou sobre o futuro da Comurg, prometeu construir casas populares e comentou a perspectiva do PMDB para as eleições para o g...