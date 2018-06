Política Entre pré-candidatos ao governo, Caiado é quem tem mais ausências

Dos dois parlamentares goianos que são pré-candidatos ao governo de Goiás, o deputado federal Daniel Vilela (MDB) e o senador Ronaldo Caiado (DEM), quem mais faltou, proporcionalmente, foi Caiado. No total, somando sessões deliberativas e mistas, foram realizadas 50 sessões na Câmara, com 4 faltas registradas por Daniel, e 46 sessões no Senado, com 9 ausências de Cai...