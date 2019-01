Política Entraves dificultam propostas de ministros de Bolsonaro Prioridades de chefes de pastas esbarram na vontade política do Congresso, recursos em caixa e articulações com os Estados

Dos 22 ministros que farão parte do governo Jair Bolsonaro, 18 participaram ontem de cerimônias de transmissão de cargos e listaram suas prioridades. Contudo, a maior parte das medidas anunciadas ainda esbarra em condições como vontade política do Congresso Nacional, recursos do Orçamento ou articulação com Estados para serem colocadas em prática. Para especialistas, o...