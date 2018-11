Política Entorno do DF é o maior destino de recursos Emendas inseridas ontem pela bancada goiana no orçamento federal destinaram R$ 46,6 milhões para a região

A região do Entorno do Distrito Federal será destino de boa parte das verbas referentes às emendas parlamentares apresentadas ontem pela bancada goiana no Congresso Nacional. Cada bancada dos Estados tem direito a propor seis emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) no valor total de R$ 169,6 milhões e que serão de execução obrigatória em 2019. Duas das emendas da ...