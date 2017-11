Engenheiro entrega planilha de obra

O engenheiro da Odebrecht Emyr Diniz Costa Junior, responsável pelas obras do sítio em Atibaia, atribuído pelo Ministério Público (MP) ao ex-presidente Lula, entregou ao juiz federal Sérgio Moro planilha de pagamentos do departamento de propinas da empreiteira no valor de R$ 700 mil para custear reformas no imóvel.Um dos 77 delatores da construtora, Emyr alegou que, p...