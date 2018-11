Política Empresa cobra R$ 21,5 mi do TSE por voto impresso Vencedora de pregão pede pagamento a título de ressarcimento, alegando prejuízo depois da suspensão do contrato

A empresa contratada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para fornecer os equipamentos do voto impresso cobra uma indenização de ao menos R$ 21,5 milhões da Corte. Ela reivindica o pagamento a título de ressarcimento por prejuízo após a suspensão do contrato.O contrato com a CIS Eletrônica da Amazônia - que havia vencido em abril o pregão da Justiça Eleitoral e fi...