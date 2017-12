Emenda jabuti modifica carreira de servidores

Nas últimas sessões do ano, a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou dois projetos de lei modificando a carreira de técnicos e analistas do Estado. As mudanças foram inseridas via emendas em duas propostas de transferência de recursos para entidades que realizam tratamento de dependentes químicos, em Goiânia e em Santa Helena de Goiás.As emendas “jabutis”, como são chamad...