Emedebistas cobram pressa em definições

Com o início do ano eleitoral, os membros em Goiás do agora MDB (o PMDB mudou de nome no fim de dezembro) tem cobrado celeridade nas decisões do partido com vistas à eleição de outubro. Se de um lado existe a pré-candidatura do deputado federal e presidente regional da sigla, Daniel Vilela, ainda existe dúvida de muitos emedebistas sobre o apoio a ele ou ao senador R...