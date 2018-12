Política Embraer/Boeing: Mourão propõe aval conjunto Ponto mais polêmico é a opção para a empresa estrangeira comprar, em dez anos, 100% da divisão de jatos comerciais

O Palácio do Planalto recebeu ontem mesmo o documento com detalhes do acordo entre Boeing e Embraer, após as empresas chegarem a um acordo sobre o contrato. Dono de uma ação especial na companhia brasileira, a chamada “golden share”, o negócio precisa da chancela do governo para ser concluído. O prazo para essa avaliação é de 30 dias e termina em 16 de janeiro de 2019...