Política Embates marcam ida de Caiado à Assembleia Em visita à Casa ontem, governador apresentou dados fiscais do Estado; questionado pela oposição, democrata elevou tom

Com a expectativa de aprovar os projetos que pautam a sessão de autoconvocação da Assembleia Legislativa, o governador Ronaldo Caiado (DEM) esteve ontem na Casa para responder os questionamentos dos deputados a respeito das propostas e, especialmente, do recém editado decreto de calamidade financeira e da reforma administrativa. Se as votações, por um lado, não avanç...