Política Em votação relâmpago, CNJ aprova resolução com novas regras do auxílio-moradia Conselho decidiu que valor será de até R$ 4.377,73; pagamento se dará para ressarcimento de despesas mediante comprovante de gastos

Em votação relâmpago, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a recriação do auxílio-moradia para membros do magistério. Na tarde desta terça-feira (18), os conselheiros demoraram apenas alguns minutos para definir as novas regras do pagamento do benefício para juízes, que poderá ser de até R$ 4.377,73, com previsão de reajuste a...