Política Em vídeo no hospital, Bolsonaro se solidariza com vítimas de Minas

Em vídeo gravado no hospital Albert Einstein e publicado ontem na sua conta no Twitter, o presidente da República, Jair Bolsonaro, demonstrou sua solidariedade com as vítimas e os seus familiares do rompimento da barragem em Brumadinho (MG). Ele se referiu ao caso como “aquela barbaridade em Brumadinho”. Vestindo uma bata azul, internado no Hospital Albert Einstein...