Política Em tempo de fake news, campanha de José Eliton e Marconi divulga falsa invasão em perfis Na manhã desta segunda-feira (27), as redes sociais dos candidatos da base governista anunciaram que haviam sido hackeados, mas na verdade se tratava de uma ação de campanha

Matéria atualizada em 27/08/2018, às 12h40. Na manhã desta segunda-feira (27), os perfis oficiais do governador e candidato a reeleição, José Eliton (PSDB), sua vice Raquel Teixeira (PSDB), do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e da ex-primeira-dama Valéria Perillo, compartilharam uma imagem afirmando que estavam “hackeados”. “Descubra a verdade sobre José Eliton no st...