Política Em sessão no Congresso, Bolsonaro tem dia de 'superestrela' Chegada do presidente eleito ao Congresso foi cercada por um forte esquema de segurança

Na primeira visita do presidente eleito Jair Bolsonaro a Brasília, sua participação em evento sobre os 30 anos da Constituição lotou o Congresso na manhã desta terça-feira, 6. As sessões solenes, como a desta terça, raramente registram um grande número de parlamentares na Casa. Desta vez, porém, tanto deputados e senadores da base quanto da oposição participam do evento. A sessão...