Em Rio Verde, Michel Temer lança custeio antecipado da safra 2018

Foi lançado nesta terça-feira (30), em Rio Verde, o financiamento para custeio antecipado da safra 2018/2019. O evento contou com a presença do presidente Michel Temer (MDB), de ministros e do governador Marconi Perillo (PSDB).

A oferta de financiamento, feita pelo Banco do Brasil, será de R$ 12,5 bilhões para contratação de custeio antecipado da safra. O dinheiro é usado pelos produtores para adquirir insumos e serviços.

Os recursos serão disponibilizados a taxas de 7,5% ao ano para médios produtores, dento do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), e 8,5% ao ano aos demais produtores.

No evento, o presidente Temer disse que a figura do produtor rural é essencial à economia do País. "Os produtores permitem o crescimento de nosso PIB, que foi 1% em 2017 e deve ser 3% ou mais em 2018, segundo o ministro Henrique Meirelles (Fazenda). Por isso faço questão de ir a esses eventos", afirmou.

O custeio antecipado ao início da safra envolve lavouras de soja, milho, arroz, algodão e café, com teto de financiamento de R$ 3 milhões por produtor. Demandas acima desse valor precisam ser feitas com outro tipos de financiamento, como funding de LCA, Letra de Crédito Agrícola.