Política Em reunião com empresários, Caiado propõe corte de R$ 1 bilhão em incentivos Redução atingiria 13 segmentos; futuro governo alega que proposta não afeta a competitividade dos setores

Em reunião com a Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial) e empresários na manhã desta quinta-feira (22), o governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) propôs redução de incentivos fiscais a 13 segmentos, com impacto de R$ 1 bilhão por ano. A Adial ficou de apresentar contraproposta nos próximos dias. A reunião foi na casa do coordenador da equ...