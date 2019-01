Política Em reunião com Caiado, sindicatos rejeitam proposta de parcelamento de salários Representantes de instituição que representam servidores do Estado participaram de reunião com o governador Ronaldo Caiado (DEM) nesta quinta-feira (3)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), reuniu-se nesta quinta-feira (3), com representantes sindicais dos servidores do Estado para discutir o pagamento da folha salarial de dezembro. Caiado apresentou proposta de parcelamento dos vencimentos, mas as instituições não aceitaram. Nova reunião para discutir o assunto foi marcada para o dia 17 de janeiro. Participaram da reu...