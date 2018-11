Política Em NY, Haddad diz que Brasil pode crescer com governo liberal de Bolsonaro Para adversário de presidente eleito no 2º turno das eleições, é preciso adotar cuidado para avaliar

O candidato derrotado do PT à Presidência, Fernando Haddad, ressaltou que o eventual fracasso da administração do presidente eleito Jair Bolsonaro não é "o pressuposto" da sua avaliação sobre as perspectivas econômicas do País com o próximo governo. Ao contrário, ele fez um diagnóstico de que a gestão de Bolsonaro poderá ter bons resultados econômicos. "Temos que no...