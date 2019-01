Política Em menos de um mês, governo Bolsonaro corta 381 mil benefícios do Bolsa Família O valor pago em janeiro também teve uma redução se comparado ao ano passado

Em menos de um mês na presidência, o governo de Jair Bolsonaro(PSL) já cortou 381 mil benefícios do Bolsa Família. A ação vai contra as medidas apresentadas pelo presidente em sua campanha eleitoral, quando chegou a defender e, até mesmo, cogitou aumentar o programa. As informações constam em um relatório do Ministério da Cidadania. Em dezembro de 2018, 14,1 milhõe...