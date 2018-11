Política Em investigação que atinge o PSDB, Suíça envia extratos de ex-deputado tucano e ex-banqueiro Procurador-Geral da Suíça Michael Lauber autorizou remessa de documentos; segundo Ministério Público do país europeu, papéis confirmam que os detalhes sobre a investigação se referiam ao empresário que, ao longo de meses, tentou evitar que seus extratos fossem enviados ao Brasil

A Suíça transferiu ao Brasil os detalhes sobre as contas do empresário e ex-deputado federal Ronaldo Cezar Coelho, como parte das investigações relativas ao financiamento de campanha presidencial do PSDB em 2010. O empresário, que está afastado da vida pública, foi presidente do PSDB fluminense na década de 1990. O jornal O Estado de S. Paulo revelou que Justiça...