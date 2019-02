Política Em hospital, Bolsonaro deve se manifestar após eleição do Senado Por orientação médica, o presidente não ligou para Rodrigo Maia, mas parabenizou o deputado através de mensagens pelo Twitter

O presidente Jair Bolsonaro deve se manifestar sobre o resultado da eleição do comando do Senado logo após o término do pleito, de acordo com a assessoria do Planalto. A eleição está prevista para ser retomada neste sábado a partir das 11 horas. Bolsonaro continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde recupera-se de uma cirurgia que retirou uma...