Política Em Goiânia, Temer evita imprensa Presidente cancela coletiva após PGR apresentar denúncia contra ele no STF por lavagem de dinheiro e corrupção passiva

O presidente Michel Temer (MDB) ainda aguardava sua vez de falar durante a inauguração do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, ontem, quando a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, apresentou denúncia contra ele no Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito sobre o Decreto dos Portos. O emedebista foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinh...