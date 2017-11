Em Goiás, Marconi diz que está ''tentando auxiliar o PSDB nacional a fazer política''

Matéria atualizada às 20h12.

Em evento na cidade de Goiás na noite dessa terça-feira (14), o governador Marconi Perillo (PSDB) afirmou que está “tentando auxiliar o PSDB nacional a fazer política”. Marconi é um dos candidatos a presidente nacional do partido e deve disputar o pleito com o senador Tasso Jereissati (CE) em 9 de dezembro.

Durante seu discurso, o tucano afirmou que aprendeu com o ex-deputado federal e fundador do PMDB, Ulysses Guimarães, a “ciscar para dentro e convergir”. “O Brasil precisa de menos brigas e mais ações concretas. Precisando de trazer de volta o espírito da nacionalidade, do patriotismo. Chega de briga e de falar alto para assustar os outros", pediu o governador.

Marconi estava na cidade para uma homenagem sua e da primeira-dama Valéria Perillo às 25 prefeitas do Estado de Goiás. Segundo ele, o objetivo era discutir a participação da mulher na política e discutir parcerias do Governo com as cidades que elas representam. O evento ocorreu no Palácio Conde dos Arcos.