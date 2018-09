Política Em evento, Dilma chama Bolsonaro de 'coiso' e Temer de 'usurpador' Candidata ao Senado por Minas Gerais nas eleições 2018, presidente cassada participou de ato com lideranças de movimento negro

Candidata ao Senado pelo PT de Minas Gerais, a presidente cassada, Dilma Rousseff, chamou nesta segunda-feira, 24, o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, de "coiso" e o presidente Michel Temer de "usurpador". As afirmações foram feitas durante um evento em Belo Horizonte com lideranças de movimentos negros. A ex-presidente fez diversas críticas ao deputado federal. "Acho que é ...