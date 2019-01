Política Em discurso no Congresso, Bolsonaro defende união no País e valorização da família O presidente também aproveitou para agradecer novamente à equipe médica que o atendeu após o atentado, em Juiz de Fora (MG)

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) iniciou discurso pregando união no País. "Vamos unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e a nossa tradição judaico-cristã", disse, durante leitura de discurso de posse, nesta terça-feira, no Congresso Nacional. Bolsonaro também aproveitou para agradecer novamente à equipe médica que o atendeu após o atentado, em Juiz de ...