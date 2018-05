Política Em discurso curto, Temer enaltece feitos de Meirelles na economia Presidente elogiou política econômica do ex-ministro da Fazenda em evento de entrega de residências do Minha Casa, Minha Vida

Em um discurso que durou menos de dois minutos, realizado na manhã desta sexta-feira, 18, na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais, em cerimônia de entrega de residências do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), o presidente Michel Temer aproveitou para enaltecer o seu ex-ministro da Fazenda e potencial candidato do MDB ao Palácio do Planalto nessas eleições, H...