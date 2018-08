Política Em dia de julgamento sobre racismo, Bolsonaro faz duras críticas ao STF "Eles têm que ser respeitados? Têm. Mas têm que se dar ao respeito também", disse o presidenciável

O candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, disparou nesta terça-feira, 28, pela manhã críticas contra os ministros do STF e a própria Corte, em visita à Central de Abastecimento do Rio (Ceasa), em Irajá. Bolsonaro chegou a mandar o que chamou de "recado" aos ministros do STF para que respeitem o artigo 53 da Constituição, que diz que "deputados e...