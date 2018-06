Política Em depoimento, ex-secretário de gestão de Paes confessa ter recebido propina Pinto afirmou que as vantagens indevidas foram obtidas durante o seu trabalho na Prefeitura do Rio, mas não quis entrar em detalhes sobre como foi feito

O ex-secretário municipal de obras da gestão do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), Alexandre Pinto, admitiu ter recebido R$ 600 mil em propina. A confissão foi feita pela primeira vez, em depoimento para a 7ª Vara Federal Criminal, na tarde desta segunda-feira, 11. Pinto afirmou que as vantagens indevidas foram obtidas durante o seu trabalho na Prefeitura do Rio, mas...