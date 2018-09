Política Em defesa, Bolsonaro reitera possibilidade de fraude na urna

Em representação protocolada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) reitera que há possibilidade de fraude à urna eletrônica e afirma ter “diversos motivos” para acreditar na disposição do PT em alterar o pleito. As afirmações foram feitas dentro do pedido feito pelo PT para retirar do ar vídeo que Bolsonaro gravou no hospital. ...