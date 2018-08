Política Em debate, Bolsonaro ataca passagem de Meirelles no grupo J&F Candidato do PSL à Presidência chamou os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da empresa, de "casal JBS"

Em uma das dinâmicas do debate apresentado pela RedeTV e pela revista IstoÉ com os presidenciáveis, na noite desta sexta-feira (17), o candidato Jair Bolsonaro (PSL) atacou o goiano Henrique Meirelles (MDB) acerca de sua passagem pelo grupo J&F, investigado na operação Lava Jato. Diante do emedebista, de pé, Bolsonaro sugeriu que o economista servia aos intere...