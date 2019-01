Política Em Davos, Huck pede 'renovação política para valer' Apresentador também comentou que o discurso econômico do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi muito bem-recebido no evento

O apresentador e empresário Luciano Huck disse nessa quinta-feira (24) que é preciso "recalibrar as expectativas" em relação ao presidente Jair Bolsonaro. O momento no Brasil, afirmou ele, é de "diálogo e apoio" das agendas positivas do governo. Em Davos, onde participou pela primeira vez do Fórum Econômico Mundial, nos Alpes suíços, Huck disse que o discurso ec...