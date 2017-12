Em convenção, Daniel diz que é hora de Caiado retribuir apoio do PMDB

Durante a última convenção estadual do PMDB em 2018, o presidente do partido em Goiás, Daniel Vilela (PMDB), disse que o senador Ronaldo Caiado (DEM) precisa retribuir o apoio que recebeu nas eleições de 2014. Pré-candidato peemedebista ao governo, Daniel articula para impedir que a legenda dispute como vice de Caiado.

“O PMDB foi fundamental para a eleição do Caiado, ele reconhece isso, e nós do PMDB entendemos que é chegada a hora da retribuição, de reciprocidade, com nosso candidato liderando o projeto da oposição no Estado”, declarou Daniel. Segundo ele, apesar de haver a discussão sobre o possível apoio ao nome do senador, o “sentimento majoritário” no próprio partido é pela candidatura própria.

Sua avaliação é de que o PMDB tem grandes chances de vencer porque, com um governo que está no poder há quase vinte anos, a vontade da população é de alternância. “Existe um cenário de mudança em Goiás e o PMDB tem um potencial de crescimento muito grande.”

Daniel defendeu ainda que a composição do PMDB não se limite ao DEM e que o partido dialogue com outras legendas. “Precisamos estar unidos, mas tenho dito que precisamos ir além e ampliar as nossas alianças, as eleições passadas mostraram que nós não tivemos alianças suficientemente fortes para ganhar”, pontuou ele.