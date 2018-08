Política Em clima de eleições, Câmara volta do recesso esvaziada e sem votações na agenda O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), está no Rio de Janeiro, sem compromissos oficiais, e só deve retornar a Brasília na quinta-feira (2)

Em clima de prévia de eleições, a Câmara dos Deputados voltou nesta quarta-feira, dia 1º, do recesso de meio de ano esvaziada e sem votações na agenda do dia. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), está no Rio de Janeiro, sem compromissos oficiais, e só deve retornar a Brasília na quinta-feira (2). Nesta quarta, a única discussão pautada é de uma comissão ge...