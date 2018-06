Política Em carta, Parente diz que 'recuperou a reputação' da Petrobras Leia o pedido de demissão do ex-presidente da companhia da íntegra

A Petrobrás anuncia a demissão do presidente Pedro Parente na manhã desta sexta-feira, 1º. O executivo está em reunião com o presidente da República Michel Temer no Palácio do Planalto. O encontro ocorre após o governo lançar medidas com custo de R$ 13,5 bilhões para baixar o preço do diesel e ajudar a encerrar a greve dos caminhoneiros. Confira a carta de Pe...