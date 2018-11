Política Em carta, Moro diz se inspirar em juiz que combateu a máfia na Itália Giovanni Falcone é referência para futuro ministro da Justiça

O juiz federal Sérgio Moro enviou uma mensagem aos colegas da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) na última sexta-feira (2) em que revela ter se inspirado no juiz italiano Giovanni Falcone, da "Operação Mãos Limpas", para aceitar o convite do presidente eleito, Jair Bolsonaro, para assumir a Ministério da Justiça no novo governo. As informações s...