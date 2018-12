Política Em carta, Lula diz que Moro 'saiu do armário' ao aceitar convite para ministério Lula também afirmou que, com Sérgio Moro no Ministério da Justiça, a "perseguição ao PT" vai continuar

Em sua primeira manifestação pública após as eleições presidenciais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva atacou o ex-juiz Sérgio Moro e sua relação com o presidente Jair Bolsonaro. Preso e condenado no âmbito da Operação Lava Jato, Lula enviou uma carta a ser lida em reunião da Direção Nacional do PT, que acontece nesta sexta-feira, 30, em Brasília. No documento, o...