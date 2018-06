Política Em carta, Bolsonaro defende Bolsa Família com 'auditoria' A carta de princípios do capitão da reserva do Exército mira a disputa por votos com Marina Silva e Ciro Gomes

Preocupado em não perder votos entre eleitores de menor renda, o pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) prepara uma "carta de princípios" na qual se comprometerá em manter o Bolsa Família, com mais auditorias, entre outras promessas. A estratégia do documento é formalizar compromissos do pré-candidato na área social, na qual incluirá também uma reforma da P...