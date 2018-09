Política Em campanha, candidato do PT é alvo de bomba Vídeo divulgado pela sigla mostra o momento em que a bomba explodiu a poucos metros de Rosinha, que estava acompanhado de outros membros do partido

O candidato ao governo do Paraná pelo PT, Dr. Rosinha, foi alvo de um ataque a bomba enquanto panfletava no centro de Curitiba, no final da tarde desta quinta-feira, 13. Um vídeo divulgado pela sigla mostra o momento em que a bomba explodiu a poucos metros de Rosinha, que estava acompanhado de outros membros do partido. Ele não ficou ferido. Na sequência das imagens...