Jair Bolsonaro desembarca na Base Aérea de Brasília, para fazer a primeira de uma série de reuniões após ter sido eleito presidente. O primeiro compromisso oficial será a comemoração dos 30 anos da promulgação da Constituição, na Câmara, onde exerceu mandato nos últimos 28 anos.

Os jornalistas serão proibidos de entrar no plenário durante cerimônia; terão de ficar nas galerias. De acordo com a assessoria da Casa, o veto teria sido decidido para manter a segurança do local devido ao grande número de convidados.

No local, Bolsonaro se encontrará com os presidentes dos três Poderes. Depois da sessão, deve se reunir com representantes das Forças Armadas. O presidente eleito quer fazer uma deferência ao setor e dar sinais de que a área terá importância em seu governo, ainda que poderá não ser poupada de ajustes.

O encontro reservado com o presidente Michel Temer está marcado para ser realizado apenas amanhã. ()